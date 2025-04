Ivy Queen y Julieta Venegas mentorean mujeres en la Fundación Grammy

8 de abril de 2025 – Miami (EE.UU.) – EFE.

La Fundación Cultural Latin Grammy anunció este martes la cuarta edición de su programa de mentoría dirigido a mujeres, con la participación de figuras destacadas como la reguetonera y actriz puertorriqueña Ivy Queen, la cantante mexicana Julieta Venegas y la periodista María Elena Salinas, entre otras. Este programa tiene como objetivo brindar apoyo a mujeres jóvenes interesadas en desarrollar una carrera en la música y el entretenimiento.

La iniciativa, denominada ‘Leading Ladies of Entertainment Connect TogetHER’, se lleva a cabo en colaboración con la organización global sin fines de lucro She Is The Music. Su principal propósito es fortalecer la presencia femenina en la industria musical mediante sesiones personalizadas de mentoría, que permiten a las participantes aprender directamente de mujeres líderes en este ámbito.

El programa ‘Leading Ladies of Entertainment’ fue creado en 2016 por la Academia Latina de la Grabación. Desde su inicio, ha tenido como objetivo reconocer a mujeres destacadas en las artes y el entretenimiento, al mismo tiempo que busca inspirar a nuevas generaciones de mujeres a tomar el liderazgo en sus respectivas áreas.

Entre las mentoras de esta nueva edición se encuentran otras destacadas figuras como Rocío Guerrero, de Amazon Music, y Ana Rosa Santiago, de Universal Music Publishing Group. También participan la activista Vivir Quintana, la pianista ganadora del Latin Grammy Janina Rosado, así como líderes empresariales como Rosa Lagarrigue y Luana Pagani, entre muchas otras.

El programa ofrece sesiones virtuales de capacitación individualizadas y contará también con un panel abierto al público, donde se compartirán experiencias y conocimientos. Esto proporcionará a las participantes una visión más completa y directa de cómo es la industria desde el punto de vista de quienes ya están al frente de ella.

Raquel ‘Rocky’ Egusquiza, directora ejecutiva de la Fundación, expresó su orgullo por continuar empoderando a nuevas generaciones de mujeres en la industria musical, gracias al tiempo y la experiencia compartida por las mentoras. Además, destacó el compromiso con la equidad de género en el ámbito latino, reafirmado por esta colaboración con She Is The Music.