Jaime Jaquez Jr destaca en victoria de Miami Heat ante Atlanta Hawks

20 de febrero de 2026 – Chicago (EE.UU.) – EFE.

El alero mexicano Jaime Jaquez Jr tuvo una participacion relevante este viernes en el triunfo de los Miami Heat, quienes dominaron ampliamente a los Atlanta Hawks con un marcador final de 128-97. Durante el encuentro disputado como visitantes, el jugador azteca contribuyo con diez unidades a la ofensiva de su equipo, consolidando su presencia en la rotacion principal. Esta victoria representa un golpe de autoridad para la franquicia de Florida en su regreso a las duelas tras la pausa por el Juego de Estrellas de la NBA.

La escuadra dirigida por Erik Spoelstra mostro un nivel de ejecucion sobresaliente al registrar un 52 por ciento de efectividad en sus tiros de campo. El desempeño colectivo fue la clave del exito, permitiendo que el ritmo del partido fuera controlado por los visitantes desde los primeros periodos. Este resultado refleja la preparacion fisica y tactica del plantel para encarar la recta final de la temporada regular con aspiraciones serias de clasificar a la postemporada.

Tyler Herro fue el maximo anotador del compromiso al sumar 24 puntos saliendo desde el banquillo de suplentes, liderando la ofensiva con gran punteria. Junto a el, Bam Adebayo aporto una hoja de estadisticas completa con 17 tantos, 8 rebotes y 5 asistencias, mientras que Norman Powell añadio 15 unidades mas al tablero. La profundidad del equipo quedo demostrada al finalizar el juego con siete integrantes alcanzando cifras de doble digito en su anotacion personal.

En cuanto a la labor individual del mexicano, Jaime Jaquez Jr registro 10 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias en un total de 26 minutos sobre la pista. El joven talento logro encestar 5 de sus 9 intentos de tiro, mostrando una seleccion de lanzamientos inteligente y un despliegue defensivo solido. Su capacidad para aportar en diferentes facetas del juego lo mantiene como una de las piezas mas confiables dentro del esquema competitivo de la Conferencia Este.

Con este triunfo contundente, los Miami Heat alcanzaron su segunda victoria consecutiva, situandose en la octava posicion de su conferencia con un record de 30 partidos ganados y 27 perdidos. Por el contrario, los Atlanta Hawks continuan atravesando una racha negativa al perder cuatro de sus ultimos cinco enfrentamientos, lo que los deja en una situacion comprometida con una marca de 27 victorias y 31 derrotas en la tabla general de posiciones.

El conjunto de Atlanta sufrio notablemente la ausencia de Jonathan Kuminga, lo cual limito sus variantes tacticas frente a la presion defensiva de Miami. A pesar de la derrota, Onyeka Okongwu destaco como el lider anotador de los locales con 22 puntos, mientras que Jalen Johnson firmo un triple doble espectacular de 16 unidades, 16 rebotes y 11 asistencias. La falta de consistencia colectiva impidio que estas actuaciones individuales fueran suficientes para frenar el avance de los Heat en territorio ajeno.