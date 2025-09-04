James supera a Falcao, siendo el máximo goleador de Colombia en Eliminatorias

4 de septiembre de 2025 – Barranquilla (Colombia) – EFE.

El centrocampista colombiano James Rodríguez hizo historia al convertirse en el máximo goleador de su país en las eliminatorias sudamericanas. Con el primer gol en la victoria 3-0 de Colombia sobre Bolivia, James superó la marca de Radamel Falcao García, llegando a 14 anotaciones en el torneo clasificatorio.

La jugada que llevó al gol fue resultado de un excelente trabajo en equipo. El extremo Luis Díaz y el lateral Santiago Arias se combinaron para que este último enviara un pase preciso al área. James, sin dudarlo, remató de primera con el pie derecho, superando al portero boliviano y asegurando el tanto que abrió el camino a la victoria.

Ese gol no solo le dio la ventaja a Colombia, sino que también fue clave para sellar la clasificación del equipo al Mundial de 2026. La victoria en esta penúltima jornada de las eliminatorias fue un alivio para la selección, que aseguró así su boleto al torneo mundialista.

Aunque James tuvo que abandonar el partido en el minuto 61 por una molestia, su salida estuvo acompañada de aplausos y lágrimas de emoción. El jugador de 34 años, quien actualmente juega en el equipo mexicano León, celebró la clasificación de su selección con un gran júbilo.

Con este nuevo gol, James suma ya tres tantos en las eliminatorias para el Mundial de 2026, todos anotados en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Antes de este partido, también había marcado en la victoria 2-1 contra Argentina y en el empate 2-2 con Uruguay.

Además de su récord en las eliminatorias, James ha dejado una huella importante en la selección en otros torneos. Su trayectoria incluye goles en cuatro eliminatorias diferentes, y también fue el máximo goleador en el Mundial de Brasil 2014. Ahora, su próximo objetivo es convertirse en el máximo goleador histórico de la selección colombiana, una meta que está a solo seis goles de alcanzar, superando la marca de Falcao García.