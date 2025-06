Javier Bardem reveló que tuvo depresión durante la filmación de ‘No Country for Old Men’

16 de junio de 2025 – Nueva York – EFE.

Javier Bardem confesó que durante la filmación de ‘No Country for Old Men’ atravesó una profunda depresión. Parte de su recuperación se debió al apoyo y amistad del actor Josh Brolin, quien lo ayudó a salir de ese estado al llevarlo a pasear y abrirle a la luz en su vida.

En la entrevista con The New York Times, Bardem contó que después de terminar una relación larga, se sentía desconectado de la alegría y el placer de vivir. Aunque no tuvo pensamientos oscuros, la tristeza lo acompañó durante un tiempo hasta que poco a poco pudo salir adelante.

El rodaje de la película fue un desafío para él, ya que mientras caminaba por algunas ciudades de Texas, percibía miradas y actitudes poco amables hacia su persona. Esto fue diferente a lo que había vivido en otras ciudades como Nueva York o Los Ángeles, donde no se sintió tan incómodo.

Bardem habló también sobre su vida personal y familiar, destacando la depresión posparto que sufrió su esposa, Penélope Cruz. Él reconoció que en ese momento a ella le costaba expresar lo que sentía y que no estaba segura de si podía compartirlo con su marido.

El actor manifestó que ahora su esposa está mejor, pero recordó que hace años la lucha interna de Cruz era fuerte y que él la apoyó todo el tiempo. Además, explicó que el tiempo máximo que puede estar separado de sus hijos es de dos semanas, ya que la ausencia prolongada le provoca dolor y tristeza física.

Por último, Bardem recordó con cariño a su madre, Pilar Bardem, a quien describió como una mujer fuerte y sensible, que crió a sus hijos con firmeza y amor, comparándola con un grupo de lobos y resaltando su carácter feroz y delicado a la vez.