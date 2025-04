Jefe del Pentágono acusa a antiguos colaboradores de filtrar información perjudicial

22 de abril de 2025 – Washington – EFE.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, acusó a excolaboradores suyos de filtrar información interna tras ser despedidos. Según él, estas mismas personas serían responsables de una nueva filtración a la prensa relacionada con un escándalo sobre el uso indebido de un chat privado donde supuestamente compartió detalles sensibles sobre operaciones militares.

Durante una entrevista con Fox News, cadena en la que trabajó antes de asumir su cargo actual, Hegseth afirmó que no le sorprende que quienes fueron apartados por filtrar información continúen haciéndolo. En sus palabras, estos exasesores estarían colaborando con los mismos periodistas a quienes ya habían proporcionado información anteriormente.

El nuevo escándalo implica la divulgación de detalles sobre bombardeos contra los rebeldes hutíes en Yemen, que habrían sido discutidos en un chat privado de la aplicación Signal. En ese chat estaban presentes su esposa, su hermano y su abogado, según informó The New York Times. Esta revelación reaviva la controversia denominada “Signalgate”, iniciada en marzo cuando The Atlantic reveló que un periodista suyo fue incluido accidentalmente en un chat donde se discutían acciones militares.

Hegseth relacionó directamente esta nueva filtración con tres asesores que fueron puestos en baja administrativa la semana pasada por supuestas filtraciones a la prensa. Sugirió que estas personas buscan socavar su gestión y la del presidente Donald Trump, a quien considera también víctima de estas acciones.

La carrera de Hegseth ha estado envuelta en polémicas desde su nominación por parte de Trump, incluyendo acusaciones pasadas de agresión sexual y maltrato. Su confirmación en el Senado fue posible únicamente gracias al voto de desempate del vicepresidente JD Vance, lo que subraya la división política en torno a su figura.

Mientras tanto, la radio pública NPR reportó que la Casa Blanca estaría considerando sustituirlo, aunque el propio Trump negó esa posibilidad públicamente. En declaraciones recientes, el presidente afirmó que Hegseth está haciendo un “gran trabajo” y aseguró que “todos están contentos con él”.