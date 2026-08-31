Jefferson expande escuelas magnet y frenaría a Irondale

El Condado de Jefferson aprobó expandir su programa de escuelas magnet, manteniendo planteles de Irondale bajo control distrital.

Un fallo judicial obliga a Irondale a construir sedes desde cero si insiste en crear su propio sistema escolar municipal.

La expansión por fases abarca a Irondale Community School, Irondale Middle School y Shades Valley High School.

Orden judicial frena separación de planteles educativos en Irondale

Un fallo dictado por un juez federal autorizó la expansión gradual del programa de escuelas magnet en el Condado de Jefferson, en el estado de Alabama. El superintendente del distrito escolar, Dr. Walter Gonsoulin, confirmó que la medida retiene la administración de los tres centros públicos de Irondale.

La resolución, vinculada a una orden federal de dessegregación, impide la transferencia automática de infraestructura educativa existente hacia la municipalidad. De acuerdo con Gonsoulin, si las autoridades locales insisten en independizarse, deberán financiar y edificar instalaciones educativas totalmente nuevas.

Estudio de viabilidad y postura de las autoridades de Irondale

A pesar de las restricciones legales impuestas, el liderazgo municipal encabezado por el Alcalde James Stewart evalúa distintas vías para el futuro educativo de la localidad. Representantes del municipio señalaron que el abogado de la ciudad analiza el alcance jurídico del dictamen emitido.

Las autoridades aclararon que no prevén fundar un distrito escolar independiente en el corto plazo. La ciudad concluyó recientemente un estudio de viabilidad sobre el sistema educativo y presentará los resultados a la comunidad en una asamblea pública en septiembre.