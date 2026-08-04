JEP imputa crímenes de guerra a la cúpula de las FARC

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 excomandantes de las FARC.

El fallo es la radiografía judicial más completa sobre las operaciones de los bloques más poderosos de la antigua guerrilla.

Se recogen los testimonios y denuncias de 2,436 víctimas acreditadas ante el tribunal de justicia transicional.

Líderes de las antiguas FARC enfrentan cargos por delitos atroces

En una decisión histórica para la justicia en Latinoamérica, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha imputado formalmente a 27 exintegrantes de la máxima comandancia de las antiguas FARC por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los cargos incluyen desaparición forzada, masacres, homicidios, torturas y violencia sexual.

La resolución afecta directamente a figuras prominentes como Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, actual presidente del partido Comunes, y otros miembros del antiguo Secretariado, Julián Gallo, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel. También se imputó a mandos de los influyentes Bloques Oriental y Sur, que operaron en casi la mitad del territorio colombiano.

Masacres y atentados históricos en el centro de la imputación judicial

La JEP detalló que estos grupos guerrilleros sembraron el terror en 15 departamentos del país, cometiendo delitos que marcaron la historia de Colombia, como el atentado al Club El Nogal en Bogotá, que dejó 36 muertos, y el asesinato del excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado. El fallo también documenta violencia sexual como castigo sistemático contra mujeres campesinas.

Esta determinación judicial representa un avance significativo para miles de víctimas olvidadas en la “Colombia profunda”, incluyendo líderes comunales y campesinos que sufrieron el control territorial despótico de las FARC, financiado por el narcotráfico. El presidente de la JEP destacó que esta es la radiografía más profunda de los dos bloques más grandes de la guerrilla.