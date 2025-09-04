Jessica Chastain es honrada por Al Pacino en su estrella en el Paseo de la Fama

Jessica Chastain es honrada por Al Pacino en su estrella en el...

4 de septiembre de 2025 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

La actriz Jessica Chastain fue honrada con una estrella en el famoso Paseo de la Fama de Hollywood, un reconocimiento a su trayectoria. Durante la ceremonia, la actriz de 48 años compartió su emoción y reflexionó sobre el significado de su trabajo. Para ella, las historias no solo entretienen, sino que conectan a las personas.

Chastain, quien creció en la pobreza con su madre soltera y sus tres hermanos, habló sobre las dificultades de su infancia. Relató que la experiencia de vivir con carencias la marcó profundamente y que su vocación de actriz nació de una poderosa revelación.

El momento que cambió su vida ocurrió durante una obra escolar titulada ‘La Maldición de la Clase hambrienta’. En una escena en la que un personaje se encuentra frente a un refrigerador vacío, ella se sintió por primera vez comprendida. En ese instante, entendió el poder de la narración para crear empatía y hacer que las personas se sintieran vistas y escuchadas.

La actriz, ganadora de un Óscar, expresó que su pasión por la actuación no es solo un trabajo, sino una forma de contar historias que generan conexión y comprensión. Ella cree firmemente que a través de sus personajes puede llegar a otros y hacerlos sentir menos solos.

Dos íconos de Hollywood, Al Pacino y Viola Davis, la acompañaron en este día especial. Al Pacino, quien trabajó con ella en la película ‘Salomé’, recordó su primera audición. El legendario actor quedó tan impresionado con el talento de Chastain que supo de inmediato que ella era la indicada para el papel.

Viola Davis, su compañera de reparto en ‘Historias Cruzadas’, también le dedicó unas palabras de admiración. Elogió su talento y su capacidad para conectar con la gente, tanto en la pantalla como en la vida real. Davis le agradeció por su amistad y la describió como una persona que ayuda a los demás a derribar barreras a través de su arte.