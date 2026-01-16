Jimmie Hale Mission solicita donaciones al reabrir refugio por la ola invernal

16 de enero de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Tras un breve respiro en las bajas temperaturas este viernes, la organización Jimmie Hale Mission se prepara para reabrir su refugio el sábado, pero necesita la ayuda de la comunidad.

La organización señaló que el volumen de donaciones recibidas en esta época del año ha disminuido en comparación con años anteriores. Cada vez que el refugio abre sus puertas, el costo operativo es de $2,500.

“Eso incluye el lavado de mantas, personal, comida y todo lo que conlleva el proceso”, explicó Perryn Carroll, directora ejecutiva de Jimmie Hale Mission. Carroll destacó que las donaciones son fundamentales y que, actualmente, han bajado. “En comparación con los últimos dos años, estamos por debajo para esta etapa del año”, afirmó.

Ante la proximidad de una ola de frío este fin de semana en Birmingham, el centro solicita donaciones de:

Mantas (cobijas)

Gorros, guantes y bufandas

Alimentos como frutas blandas y barras de desayuno suaves

“Tenemos una gran comunidad en Birmingham y estamos agradecidos porque dependemos totalmente del apoyo comunitario”, comentó Carroll. A pesar de la baja en las donaciones, aseguró que esto no les impedirá ayudar a quienes necesiten un lugar cálido: “Dios proveerá y haremos los ajustes necesarios, pero si alguien ha estado pensando en ayudar, por favor, hágalo”.

Cómo ayudar:

Donaciones en especie: Se pueden entregar en Jimmie Hale Mission en cualquier momento del día.

Donaciones económicas: Pueden realizarse a través de su sitio web.