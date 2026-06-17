Jimmy Kimmel celebra el retiro del nombre de Trump

Un tribunal ordenó retirar el nombre de Donald Trump del Centro Kennedy en Washington.

El hecho provocó festejos en la audiencia del programa televisivo conducido por Jimmy Kimmel.

Unas 150 personas se reunieron frente al recinto cultural para presenciar el retiro de las letras.

El polémico retiro del nombre de Donald Trump en Washington

El presentador de televisión Jimmy Kimmel desató la euforia de su público al revelar detalles sobre la remoción del nombre de Donald Trump del Centro Kennedy. Durante su monólogo, el conductor ironizó sobre cómo el mandatario intentó ocultar los trabajos de retiro de las letras instalando una enorme lona plástica frente a la fachada del prestigioso centro cultural.

La decisión de eliminar los distintivos presidenciales responde a una estricta orden judicial emitida tras meses de controversia en la capital estadounidense. Kimmel aprovechó el espacio en su show para bromear sobre la lona protectora, asegurando que es el mismo elemento que despliegan en la Casa Blanca cada vez que el político se dispone a comer.

Consecuencias comerciales y protestas en el Centro Kennedy

La colocación del nombre de la familia presidencial el año pasado desató una ola de indignación en el sector de la farándula norteamericana, motivando que múltiples artistas cancelaran sus espectáculos programados. Esta situación provocó un desplome severo en la venta de boletos del recinto, convirtiendo la remoción de la marca en el evento más concurrido del auditorio en meses.

Además de desmantelar la estructura exterior con andamios, las autoridades del establecimiento ordenaron retirar de inmediato toda la mercancía oficial alusiva al expresidente. Como cierre de su intervención, Kimmel lanzó un dardo punzante recordando que el apellido del magnate neoyorquino permanece imborrable dentro de los polémicos archivos judiciales vinculados al caso de Jeffrey Epstein.