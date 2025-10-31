John-Blair Bickerstaff dice que mexicanos amarán a los Pistons

31 de octubre de 2025 – México – EFE.

John-Blair Bickerstaff, el entrenador principal de los Detroit Pistons, declaró este viernes que está convencido de que los aficionados mexicanos se sentirán atraídos por el estilo de juego enérgico y competitivo de su equipo. Estas declaraciones se produjeron en la víspera del enfrentamiento de temporada regular de la NBA contra los Dallas Mavericks, que se llevará a cabo el sábado en la Arena Ciudad de México.

El técnico de los Pistons compartió su seguridad en que el esfuerzo y la dedicación de sus jugadores en la cancha resonarán con la audiencia local. Expresó que, sin importar quién sea el espectador o de dónde provenga, al presenciar el desempeño del equipo, “se van a enamorar de cómo juegan”. Concluyó su comentario al final del entrenamiento señalando que su equipo exhibe un juego que es “duro, bonito y de manera muy competitiva”.

Bickerstaff, quien asumió su cargo con los Pistons en junio del año pasado, también se refirió al progreso y desarrollo que ha experimentado la plantilla bajo el liderazgo del jugador clave Cade Cunningham. Señaló que la evolución se ha centrado en ayudar a los jugadores a establecer una conexión efectiva, a maximizar su rendimiento, a potenciar sus talentos individuales y a definir una identidad de juego basada en la “dureza” y la “intensidad física”.

El entrenador se mostró muy optimista sobre el potencial del equipo en esta temporada, destacando la importancia de contar con Jaden Ivey y Ausar Thompson en óptimas condiciones físicas, junto a Cunningham. Detalló que la versatilidad es una de sus mayores fortalezas, mencionando que cuentan con varios jugadores hábiles en el manejo del balón.

Especificó que Thompson es un alero que aporta múltiples beneficios, es capaz de jugar en diferentes posiciones y de conducir el balón, mientras que Ivey les permite generar ataques desde diversas áreas de la cancha. Esta combinación de talentos les confiere una gran adaptabilidad en el juego.

Por su parte, la estrella del equipo, Cade Cunningham, manifestó su entusiasmo ante la cálida bienvenida que han recibido por parte de los aficionados en México. Describió la experiencia como “increíble” y “genial”, mencionando que esta es su primera vez jugando en el país. Resaltó que es una “oportunidad increíble” presentarse ante seguidores que nunca lo han visto jugar y expresó su deseo de ofrecerles un gran espectáculo.

Finalmente, Cunningham reflexionó sobre el alcance global de la NBA, indicando que este tipo de eventos son beneficiosos no solo para el baloncesto estadounidense. Afirmó que el baloncesto ya es un deporte mundial y que la NBA representa su nivel más alto, por lo que viajar a diferentes partes del mundo para disputar partidos les permite compartir este deporte de élite con una audiencia global.