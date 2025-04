Johnny Depp regresa al cine con ‘Day Drinker’, coprotagonizada por Penélope Cruz

14 de abril de 2025 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

El reconocido actor estadounidense Johnny Depp regresa al cine con Day Drinker, una película en la que comparte reparto con Penélope Cruz. Este proyecto marca su regreso a la gran pantalla tras sus conflictos legales con su exesposa, Amber Heard. La película se presenta como su primer gran trabajo cinematográfico después de estos intensos procesos judiciales.

Este lunes, Lionsgate reveló el primer avance de la película, que comenzó a filmarse esta semana en España. En el adelanto, se puede ver a Depp en el papel de un “misterioso huésped” a bordo de un yate privado, lo que genera intriga sobre su personaje y la trama de la película.

En la imagen, Depp aparece con un look canoso, barba y ojos azules, vistiendo un traje azul y sosteniendo un vaso de whisky, lo que refuerza su rol en este misterio. La estética del personaje da pistas sobre su conexión con la trama y el tono de la película.

La historia de Day Drinker se centra en el encuentro entre el personaje de Depp y una camarera de yate privada, interpretada por Madelyn Cline. Ambos se ven involucrados de manera inesperada con una criminal interpretada por Penélope Cruz, lo que añade un toque de suspenso y acción a la trama.

Esta será la cuarta colaboración entre Penélope Cruz y Johnny Depp, quienes previamente trabajaron juntos en Blow, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides y Murder on the Orient Express. Su química en pantalla ha sido bien recibida por los fans, lo que genera altas expectativas para este nuevo proyecto.

El director de Day Drinker es Marc Webb, conocido por su trabajo en 500 Days of Summer (2009), una exitosa película protagonizada por Zooey Deschanel y Joseph Gordon-Levitt, así como por la reciente adaptación de acción real de Snow White. Webb promete dar un enfoque único a esta nueva historia que reúne a grandes nombres del cine.