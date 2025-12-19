Joven de 18 años arrestado en Fultondale por orden judicial de Jefferson

19 de diciembre de 2025 – FULTONDALE, Alabama – Agencias.
La policía de Fultondale dice que dos menores fueron detenidos “muy temprano” el viernes por la mañana.
Según la policía, un residente de Fultondale vio a dos jóvenes entrar a una subdivisión y estacionar un vehículo que estaba bloqueando un camino de entrada. Luego, las autoridades dicen que los dos hombres fueron vistos caminando entre las casas.
Cuando los agentes llegaron y vieron a ambos hombres, las autoridades dicen que los dos huyeron a pie antes de ser detenidos.
La policía de Fultondale dice que un menor fue detenido por violar el toque de queda y fue entregado a un tutor.
El otro sospechoso, Jordan Searight, de 18 años, fue detenido por una orden de delito grave pendiente en el condado de Jefferson.