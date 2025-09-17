Joven de 19 años acusado de intento de asesinato en relación con el tiroteo de Birmingham

Joven de 19 años acusado de intento de asesinato en relación con...

17 de septiembre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un joven de 19 años fue arrestado en relación con un tiroteo ocurrido en Birmingham el mes pasado.

La policía de Birmingham informó que Joshua Lewis Jr., de 19 años, fue arrestado en relación con un tiroteo ocurrido el sábado 23 de agosto.

Las autoridades informaron que Lewis Jr. fue detenido el miércoles 17 de septiembre y acusado de intento de asesinato y de disparar un arma de fuego contra un vehículo desocupado.

Lewis Jr. se encuentra actualmente en la Cárcel del Condado de Jefferson con una fianza de $75,000.