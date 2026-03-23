Joven de 19 años arrestado tras presuntamente dispararle a su padre

23 de marzo de 2026 – ANNISTON, Alabama – Agencias.

Un joven de 19 años fue arrestado tras presuntamente dispararle a su padre.

Según la orden de arresto, Tori Dimming Jr. le disparó a su padre el sábado 21 de marzo en Anniston. Se desconoce el estado de salud del padre.

Dimming fue arrestado el lunes 23 de marzo acusado de violencia doméstica en primer grado. Actualmente se encuentra detenido en la cárcel del condado de Calhoun sin derecho a fianza, a la espera de una audiencia bajo la Ley Aniah.