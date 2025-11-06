Joven de 21 años, detenido por homicidio capital en Birmingham

6 de noviembre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Una persona fue detenida en relación con un caso de homicidio en Birmingham, según informaron las autoridades.

De acuerdo con la Policía de Birmingham, Markell Tolbert, de 21 años, fue arrestado por homicidio capital en relación con la muerte de Monderrius McClellan, quien fue asesinado a tiros el domingo 18 de octubre.

Las autoridades indicaron que Tolbert fue puesto bajo custodia el martes 4 de noviembre. Actualmente se encuentra detenido en la cárcel del condado de Jefferson sin derecho a fianza.