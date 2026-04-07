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Joven de 21 años muere tras chocar su vehículo contra un árbol e incendiarse en Calera

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Joven de 21 años muere tras chocar su vehículo contra un árbol e incendiarse en Calera
Joven de 21 años muere tras chocar su vehículo contra un árbol e incendiarse en Calera

7 de abril de 2026 – CALERA, Alabama – Agencias.

Un hombre falleció en un accidente de un solo vehículo en Calera.

Según la policía de Calera, el accidente ocurrió antes de la 1:40 p.m. del martes 7 de abril.

La policía informó que Tyler Lee Campbell, de 21 años y residente de Alabaster, conducía por la carretera del condado 42, entre la autopista 25 y la carretera del condado 70, cuando su vehículo se salió de la carretera y chocó contra un árbol.

El vehículo se incendió, según la policía, y Campbell sufrió heridas graves. La carretera permaneció cerrada durante casi dos horas mientras las autoridades atendían el accidente.

“Nuestras más sentidas condolencias y oraciones están con la familia, los amigos del Sr. Campbell y la comunidad de Alabaster en estos momentos tan difíciles”, escribió la policía de Calera.

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