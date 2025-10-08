Jóvenes encapuchados se toman escuela de la UNAM en Ciudad de México

8 de octubre de 2025 – Ciudad de México – EFE.

Un grupo de estudiantes con los rostros cubiertos tomó las instalaciones de la Preparatoria 8, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicada en el suroeste de Ciudad de México, este miércoles. Esta acción se llevó a cabo en un contexto de creciente preocupación en la institución, provocado por varias amenazas difundidas en plataformas sociales, y tras el reciente homicidio de un estudiante en otro campus universitario.

Los informes iniciales indican que los responsables del cierre son alumnos del plantel, quienes bloquearon los accesos. La protesta se originó por supuestas agresiones que habría sufrido un compañero durante una manifestación realizada el día anterior en apoyo a Palestina.

Videos que circulan en redes sociales han capturado momentos de tensión y enfrentamientos verbales entre estos jóvenes y algunos padres de familia que intentaban impedir que el plantel de educación media superior fuera clausurado.

Hasta el momento de la publicación, no se han reportado incidentes de gravedad. Tampoco ha habido una declaración oficial de las autoridades educativas de la UNAM que confirme formalmente el cierre de la escuela o la interrupción de las actividades académicas.

Esta ocupación de la Preparatoria 8 se produce poco después de que, en días previos, el mismo plantel fuera temporalmente desalojado a causa de una amenaza de bomba. El lunes anterior, una situación similar obligó a desalojar la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la zona sur de la ciudad.

Estos recientes desalojos se suman a la decisión de suspender las clases presenciales en varias facultades de la UNAM el 29 de septiembre. Esta medida de precaución se tomó a raíz de diversas amenazas en redes, y ocurrió una semana después de que un estudiante fuera asesinado por un compañero en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur. El 22 de septiembre, un alumno de 19 años agredió con un arma blanca a otro de 16 años, causándole la muerte, e hirió a un trabajador. El presunto agresor, que resultó herido tras arrojarse de un edificio, estaría vinculado a grupos incel. Tras este trágico suceso, el rector de la UNAM se comprometió a reforzar las medidas para proteger la seguridad física y emocional de toda la comunidad universitaria.