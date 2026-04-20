Juez anula orden de restablecer flúor en agua de Alabama

20 de abril de 2026 – CONDADO DE JEFFERSON, Alabama – Agencias.

Un juez del circuito del condado de Jefferson anuló el lunes una orden de restricción temporal, que habría obligado a Central Alabama Water a reanudar la adición de fluoruro al suministro de agua.

En la práctica, esto significa que el fluoruro ya no está presente en el suministro de agua de Central Alabama Water y no parece que vaya a regresar.

El juez del circuito, Frederic Allen Bolling, emitió originalmente la orden de restricción el lunes 30 de marzo.

La ciudad de Birmingham solicitó al juez Bolling que obligara a la empresa de servicios públicos a reiniciar la adición de fluoruro al agua. A principios de este mes, la empresa presentó ante el tribunal estimaciones de ingeniería que indicaban que se necesitarían al menos 315 días y casi 4 millones de dólares para reparar el equipo necesario para ello.

La ley estatal no exige la presencia de fluoruro en el agua; solo exige que los sistemas de agua que tengan la intención de dejar de agregarlo notifiquen al funcionario de salud estatal con 90 días de anticipación.

CAW, cuando aún era la Junta de Obras Hidráulicas de Birmingham, dejó de añadir flúor al agua de tres de sus cuatro plantas de tratamiento en 2023 y 2024 debido a averías en los equipos.

La empresa tampoco añadió flúor al agua de la planta de Shades Mountain durante cuatro años, de 2020 a 2024.

La empresa afirmó que se trataba de situaciones temporales mientras esperaban los diseños para los nuevos sistemas. Sin embargo, en marzo decidieron que la medida fuera permanente y fue entonces cuando notificaron al estado.

El juez Bolling ha declarado que cree que la empresa no dio la notificación adecuada. No obstante, afirmó que no había forma práctica de obligarlos a reanudar la fluoración antes de que finalizara el plazo de notificación de 90 días en junio.