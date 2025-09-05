Juez bloquea a Trump y mantiene el TPS para venezolanos y haitianos

5 de septiembre de 2025 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

Un juez federal ha detenido la decisión del presidente Donald Trump de finalizar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de un millón de inmigrantes de Venezuela y Haití. La orden del juez Edward Chen, del Tribunal de Distrito del Norte de California, representa una victoria significativa para los afectados, ya que su fallo impide la posible deportación de aproximadamente 600,000 venezolanos y 500,000 haitianos.

En su dictamen, el magistrado Chen argumentó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se excedió en sus funciones legales al revocar la protección. En un documento de 69 páginas, el juez calificó la decisión de Noem como “arbitraria y caprichosa”, lo que invalida su acción. Este fallo es un triunfo para la Alianza Nacional TPS y los siete inmigrantes venezolanos que presentaron la demanda contra la cancelación ordenada por la secretaria en febrero.

La demanda legal fue interpuesta para salvaguardar a dos grupos de venezolanos que obtuvieron el TPS bajo la administración del expresidente Joe Biden: los 250,000 beneficiarios del año 2021 y los 350,000 que recibieron la extensión en 2023. Además, busca mantener la protección para medio millón de haitianos. Esta resolución judicial mantiene vigente un amparo que les permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

Sin embargo, se prevé que la administración de Trump recurra la decisión del juez Chen, lo que probablemente llevará el caso hasta la Corte Suprema. Aunque la Casa Blanca ya había obtenido una victoria parcial en mayo, cuando la Corte Suprema le permitió poner fin al TPS para los venezolanos que lo recibieron en 2023, esta medida era temporal y estaba sujeta a la decisión final que se esperaba para este viernes.

El gobierno ha sostenido que tiene la autoridad para revocar este beneficio migratorio y ha cuestionado el alcance nacional de la decisión de Chen. Han argumentado que el fallo no debería aplicarse a nivel de todo el país, ya que la Corte Suprema les había dado la razón en una parte del litigio.

Esta no es la primera vez que Trump se enfrenta a una batalla legal por el TPS. Durante su primer mandato presidencial, intentó poner fin a esta protección para ciudadanos de seis países, la mayoría de Centroamérica, pero en ese momento también perdió la disputa en los tribunales, lo que subraya un patrón de confrontación con este tipo de amparo migratorio.