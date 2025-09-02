Juez de EE.UU. absuelve a Cardi B de demanda por agresión

2 de septiembre de 2025 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

Un juez en California ha desestimado una demanda por agresión presentada contra la rapera Cardi B. La ex guardia de seguridad Emani Ellis había solicitado una compensación de 24 millones de dólares, alegando que un altercado en 2018 le había causado lesiones físicas y problemas psicológicos.

El juez falló a favor de Cardi B, concluyendo que la demandante no pudo probar los elementos de agresión, negligencia o angustia emocional necesarios para culpar a la artista. Por lo tanto, Cardi B fue absuelta de toda responsabilidad civil en este caso.

La ex guardia de seguridad denunció a la rapera, acusándola de haberla arañado en la cara y escupido durante una discusión. El incidente, según la denuncia, ocurrió en 2018 en Beverly Hills, cuando Cardi B se dirigía a una consulta médica.

Emani Ellis, quien trabajaba en el consultorio, sostuvo en su demanda que las uñas largas de la rapera le causaron cortes en el rostro que requirieron cirugía plástica. Además de la indemnización de 24 millones de dólares, solicitó un pago adicional por los daños físicos y psicológicos.

En el momento del altercado, Cardi B estaba embarazada y se dirigía a ver a su obstetra. La artista siempre ha negado las acusaciones. Tras el veredicto, la rapera expresó su alivio y agradeció a sus abogados.

A la salida de los juzgados en Los Ángeles, Cardi B se dirigió a la prensa para reiterar su inocencia, calificando la demanda como “frívola”. “No estoy bromeando, aunque esté en mi lecho de muerte, juro por Dios que lo diré en mi lecho de muerte: no toqué a esa mujer. No toqué a esa niña. No le puse las manos encima”, aseguró.