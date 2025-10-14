Juez de Miami impide transferencia de terrenos para la biblioteca presidencial de Trump

14 de octubre de 2025 – Miami – EFE.

Un juez del estado de Florida dictó este martes una medida cautelar que paraliza de manera temporal la cesión de una valiosa parcela de tierra en el corazón de Miami, la cual estaba destinada a ser la ubicación de la biblioteca presidencial del presidente Donald Trump.

Esta decisión fue tomada por el juez de distrito Mavel Ruiz como respuesta a una demanda interpuesta por el activista Marvin Dunn. El demandante alega que la Junta de Fideicomisarios del Miami Dade College (MDC) infringió la Ley de Acceso a la Información Pública del estado, conocida popularmente como Sunshine Law.

El terreno que se encuentra en disputa es un bien inmueble con un valor de mercado que se estima supera los 67 millones de dólares. Originalmente, esta propiedad fue transferida por el Miami Dade College al estado de Florida, y posteriormente se procedió a cederla a la Fundación de la Biblioteca Presidencial de Trump.

No obstante, la fundación asociada al presidente sostiene en su demanda que el proceso de aprobación de la transferencia de esta parcela se llevó a cabo sin la notificación pública adecuada, contraviniendo así los principios esenciales de transparencia y participación ciudadana que están consagrados en la ley estatal.

El juez Ruiz fue enfático al aclarar que su resolución se fundamenta exclusivamente en consideraciones de índole legal y no en motivos políticos. De esta manera, resaltó la importancia crucial de asegurar la máxima transparencia en todas las decisiones gubernamentales que tienen un impacto directo en la comunidad.

La orden temporal emitida suspende formalmente todo el proceso de transferencia de la propiedad hasta que se logre una resolución definitiva del litigio en curso. Esta situación podría generar un retraso significativo en los planes para construir la biblioteca presidencial en ese emblemático emplazamiento, situado junto a la histórica Torre de la Libertad.