Juez del condado de Jefferson ve video del tiroteo de Jabari Peoples

17 de septiembre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Una jueza del condado de Jefferson ha visto el video de la cámara corporal del tiroteo en el que participó un oficial de policía y en el que murió Jabari Peoples. Esto se da después de que la jueza ordenara a la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama (ALEA) que le proporcionara una revisión in camera a su tribunal.

Según documentos judiciales presentados el miércoles, la jueza French tuvo acceso a las imágenes de la cámara corporal que muestran a un oficial de policía de Homewood disparando al joven de 18 años, información que le fue revelada por el agente especial de ALEA a cargo de la investigación.

En una declaración jurada, el agente dice que el video que se le mostró a la jueza French, que dura un poco más de cuatro minutos, es el mismo que el fiscal de distrito del condado de Jefferson, Danny Carr, le reveló a la familia a principios de este año.

El agente continuó diciendo que es el único video que la agencia conoce que muestre a Peoples recibiendo los disparos, y describió el video como si comenzara a mitad del forcejeo entre el adolescente y el oficial.

Según esa declaración jurada, la unidad flash de archivos entregada a la oficina del fiscal el 1 de agosto sí incluía otras grabaciones de cámaras corporales y de tablero que la policía de Homewood le dio a ALEA, pero el agente en la declaración jurada presentada el miércoles dice que ese video no muestra el tiroteo en el que participó el oficial ni los eventos que lo precedieron. También añadió que la mayor parte de estas imágenes muestran a otros oficiales de Homewood que respondieron al lugar de los hechos después de que el tiroteo hubiera ocurrido.

El miércoles, ALEA también presentó una respuesta a una petición recién presentada por el equipo legal que representa a la familia de Peoples, pidiéndole a la jueza French que niegue la petición. Entre sus razones, ALEA afirma que el equipo legal de Peoples no ha demostrado que exista ningún video adicional y que la agencia ya no es una parte necesaria, ya que su investigación sobre el tiroteo está completa.