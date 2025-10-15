Juez listo para decidir si reabrir el 708 Bar and Grill

15 de octubre de 2025 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

Una jueza del condado de Madison escuchó los argumentos de los propietarios del 708 Bar and Grill y de los abogados de la ciudad de Huntsville para decidir si el bar debe reabrir.

Sin embargo, la jueza Ruth Ann Hall no se pronunció sobre la moción.

La ciudad cerró el bar en septiembre tras lo que, según afirman, fueron repetidos casos de violencia con armas de fuego, tráfico de drogas, interrupciones del tráfico e infracciones a las leyes de alcohol y zonificación.

Los abogados de la ciudad de Huntsville presentaron su respuesta formal el lunes para oponerse a cualquier intento de reabrir el 708.

“La ciudad no quería que nos levantáramos a hablar de ello. Pensé que se suponía que así debía ser, que habláramos de ello”, dijo Malcolm Gopher, propietario del 708.

Gopher afirmó que cerrar las puertas de su negocio ha sido innecesario. Sostiene que los funcionarios municipales han ignorado su petición de presencia policial, al igual que otros establecimientos de la ciudad.

“Se bloquea una cuadra entera en el centro para Sammy T’s y Whisky Barrel, ó como se llame, y se garantiza la seguridad de la gente, pero en nuestro vecindario no se garantiza la seguridad de la gente. Quiero saber, ¿cuál es la diferencia?”, preguntó Gopher.

Gopher dijo que la orden judicial temporal ha tenido un alto costo financiero para el negocio, además de impedirles disfrutar de las festividades de la fiesta de bienvenida de la Universidad Alabama A&M.

“Es el fin de semana más importante del año para un vendedor negro, pero los registros muestran que vienen todos los años durante la fiesta de bienvenida”, explicó Gopher.

La ciudad sostiene que los dueños de los bares y su abogado no se presentaron a la audiencia preliminar de la orden judicial a pesar de haber sido notificados con antelación. El abogado del bar afirma que no asistieron a la audiencia debido a un error de programación.

La jueza Hall dijo que decidiría sobre la moción de inmediato, pero no aclaró cuándo.

La ciudad dijo que la orden judicial fue para proteger a la comunidad después de años de problemas relacionados con el 708.