Juez mexicano procesará a exfuncionario por presuntamente liderar la banda criminal La Barredora

23 de septiembre de 2025 – Ciudad de México – EFE.

Un juez en México ha ordenado que se inicie un juicio contra Hernán Bermúdez Requena, exfuncionario del estado de Tabasco y presunto cabecilla de una organización criminal conocida como La Barredora, la cual tiene vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Bermúdez Requena actualmente se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad El Altiplano, en el centro del país.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco informó a través de un comunicado que un juez de Control tomó la decisión contra Bermúdez, también conocido por los alias “El Abuelo” o “Comandante H”. Se le imputan graves cargos, incluyendo asociación delictiva, extorsión agravada y secuestro agravado.

Según la información proporcionada, la audiencia se llevó a cabo de forma privada el pasado martes. Tras la decisión del juez, se estableció un plazo de tres meses para que se complete la investigación complementaria del caso. Debido a la seriedad de los crímenes que se le imputan, el Fiscal del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva como medida cautelar, la cual fue aprobada. Por lo tanto, Bermúdez permanecerá en reclusión mientras avanza el proceso penal en su contra.

Hernán Bermúdez Requena se desempeñó como secretario de Seguridad en Tabasco durante el mandato del entonces gobernador Adán Augusto López Hernández. Posteriormente, López Hernández se convirtió en senador por el partido Morena después de haber sido secretario de Gobernación bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Bermúdez Requena es considerado uno de los líderes de La Barredora, una célula criminal que se dedica principalmente al narcomenudeo y la extorsión, y que está vinculada con el CJNG, uno de los seis cárteles mexicanos que Estados Unidos clasificó como terroristas en febrero.

Según reportes de inteligencia, el exfuncionario habría mantenido lazos con el crimen organizado desde 1999, y en 2006, fue posiblemente detenido en relación con el asesinato de un ganadero. El Gobierno de México confirmó en julio pasado que existía una orden de aprehensión en su contra y una ficha roja de la Interpol, ya que había estado bajo investigación desde 2024 por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comentó la semana pasada que se está recopilando toda la información necesaria para esclarecer el caso de Bermúdez Requena. Ella señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de profundizar en la investigación de sus supuestos nexos con la delincuencia organizada y cómo se involucró con el CJNG. El 13 de septiembre, Bermúdez Requena fue capturado en una lujosa vivienda en un barrio privado de Mariano Roque Alonso, en Asunción, Paraguay. El 17 de septiembre, la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay compartió imágenes del traslado de Bermúdez Requena, vestido con un polo naranja y chaleco antibalas, mientras era escoltado hasta el aeropuerto para ser entregado a las autoridades migratorias mexicanas. Según las autoridades paraguayas, Bermúdez Requena había ingresado ilegalmente a su país desde Brasil y tenía la intención de establecer allí sus operaciones criminales.

A pesar de las graves acusaciones que enfrenta, la presidenta del partido Morena, Luisa María Alcalde, indicó este martes que Bermúdez Requena sigue siendo miembro de su partido político. Alcalde afirmó que no será expulsado de la organización hasta que se emita una sentencia judicial firme en su contra.