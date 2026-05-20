Juez prohíbe arrestos migratorios del ICE en los tribunales de Nueva York

20 de mayo de 2026 – Inmigración – Agencias.

Una corte del distrito sur de Nueva York emitió un fallo judicial histórico que limita de forma drástica las operaciones de detención de extranjeros indocumentados. El dictamen prohíbe que los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas realicen detenciones civiles dentro o en las áreas circundantes de las sedes judiciales del estado. Esta determinación legal modifica el panorama de las políticas de deportación que se venían ejecutando de forma intensiva en la metrópoli.

El magistrado federal a cargo del caso determinó que los protocolos empleados por las agencias del orden para validar las capturas en espacios judiciales carecían de un fundamento legal sólido. De acuerdo con el dictamen de la corte, la política del gobierno central se sustentaba en una lectura equivocada de los lineamientos internos del Departamento de Seguridad Nacional. La sentencia inhabilita de manera inmediata los operativos que se venían realizando de manera regular en los recintos legales.

La nueva resolución judicial representa un cambio de postura por parte del propio tribunal neoyorquino, el cual había validado la continuidad de estas medidas de control fronterizo en litigios previos. El giro legal se produjo después de que las autoridades federales admitieran de manera formal haber incurrido en equivocaciones técnicas al implementar una normativa administrativa de carácter interno. Este reconocimiento de fallas procedimentales debilitó la defensa jurídica de las agencias de control migratorio.

Las detenciones civiles en sedes gubernamentales formaban parte de las estrategias principales del gobierno para agilizar los procesos de expulsión de extranjeros en situación irregular dentro de la urbe. Los agentes interceptaban a las personas indocumentadas justo en el momento en que estas se presentaban a resolver trámites de rutina o comparecencias obligatorias ante las autoridades judiciales. El procedimiento generó intensos debates entre las diferentes esferas del poder político local y federal.

Diversas agrupaciones de derechos humanos y colectivos de asistencia legal impulsaron demandas colectivas bajo el argumento de que estas redadas provocaban un clima generalizado de temor entre las comunidades extranjeras. Los activistas señalaron que el despliegue policial en los juzgados desincentivaba la asistencia de las personas a sus citas obligatorias, impidiendo que los indiciados ejercieran su derecho constitucional a una defensa justa y oportuna.

Por el contrario, los representantes legales del Departamento de Seguridad Nacional defendieron la legalidad de los arrestos argumentando que los tribunales constituían zonas seguras y eficientes para localizar a los infractores. Para el Gobierno, estas acciones operativas eran herramientas indispensables para hacer cumplir los dictámenes de expulsión vigentes emitidos por los jueces de control migratorio. La administración consideraba que restringir estas capturas debilitaba el cumplimiento de la ley.

El fallo definitivo emitido esta semana establece un precedente importante para el sistema de justicia y la protección de los derechos civiles de los migrantes en territorio estadounidense. La decisión obliga a las fuerzas de seguridad federales a reestructurar sus mecanismos de localización y detención fuera de los perímetros de las cortes de justicia. Las agrupaciones civiles celebraron el dictamen como un avance significativo para asegurar la transparencia en los procesos judiciales.