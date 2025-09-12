Juez sentencia a hombre de Huntsville por violación e incesto

12 de septiembre de 2025 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

Un hombre de Huntsville fue condenado el jueves por dos cargos de abuso sexual infantil, según documentos judiciales.

Según los registros de la cárcel, Christopher Kenneth Vinyard fue ingresado en la cárcel del condado de Madison por dos delitos graves con una fianza de 300,000 dólares.

Los registros de la corte muestran que Vinyard fue declarado culpable de violación en primer grado e incesto, con una fecha de ofensa del 1 de agosto de 2023.

La lectura de su sentencia está programada para el 19 de noviembre.