Jueza advierte a jefe migratorio, que los niños en Halloween no son amenaza

28 de octubre de 2025 – Miami (EE.UU.) – EFE.

Una jueza federal de Estados Unidos dirigió una firme advertencia al comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, recordándole que los menores que participan en las festividades de Halloween no deben ser considerados una amenaza para las fuerzas del orden. Durante una audiencia celebrada este martes, la jueza Sara Ellis le recalcó a Bovino y a sus agentes la prohibición de usar gases lacrimógenos u otras municiones contra residentes que no representen un peligro inminente.

La jueza Ellis se refirió específicamente a un altercado ocurrido el sábado en el barrio de Old Irving Park, donde se lanzaron gases lacrimógenos poco antes de una celebración infantil de Halloween. La magistrada enfatizó claramente: “Los niños disfrazados de Halloween que caminan hacia un desfile no representan una amenaza inmediata para la seguridad de un agente del orden”.

En el transcurso de la audiencia, Bovino reconoció que, a diferencia de la gran mayoría de sus agentes, él mismo no cuenta con una cámara corporal. Sin embargo, aceptó la condición de cumplir con la orden judicial de portarla a más tardar este viernes, coincidiendo con el día de la celebración de Halloween. Al ser cuestionado sobre las tácticas empleadas durante enfrentamientos previos en el barrio mexicano La Villita, el comandante se mostró evasivo.

Bovino declaró que el uso de ciertas técnicas y tácticas “depende de la situación y del nivel de fuerza presente” y añadió que desconocía otros factores que pudieron haber influido en los incidentes. Esta respuesta no satisfizo a la corte, que está monitoreando de cerca el comportamiento de los agentes federales durante la campaña de control migratorio.

Tras una comparecencia de una hora, la jueza Ellis emitió una orden estricta a Bovino, exigiéndole que se presente ante el tribunal todos los días a las 6 de la tarde. En estas comparecencias diarias, el comandante deberá proporcionar un informe detallado de todas las detenciones y cualquier incidente relevante ocurrido durante la jornada.

La jueza busca asegurar el estricto cumplimiento de una orden temporal emitida a principios de octubre, la cual restringe el uso de tácticas controvertidas como el gas lacrimógeno por parte de los agentes federales. Bovino, jefe del sector El Centro de la Guardia Fronteriza y que se ha convertido en la cara visible de la “Operación Blitz Medio Oeste”, ha reportado que la campaña ha sumado hasta 3,000 detenciones en el área de Chicago hasta la fecha.