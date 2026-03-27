Jueza ordena acceso de abogados para migrantes detenidos en Alligator Alcatraz

27 de marzo de 2026 – Miami (EE.UU.) – EFE.

Una jueza federal de Estados Unidos emitió una orden que obliga al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a las autoridades de Florida a permitir que los migrantes detenidos en el centro de detención conocido como Alligator Alcatraz tengan acceso a representación legal, garantizando que puedan comunicarse con abogados y recibir asesoría jurídica adecuada.

La decisión surge en respuesta a una demanda presentada por organizaciones defensoras de derechos civiles, que alegaron que las personas recluidas en el complejo migratorio estaban siendo privadas de su derecho al debido proceso por no poder establecer contacto con sus letrados ni recibir información sobre cómo hacerlo.

La jueza Sheri Polster Chappell indicó que tanto ICE como la División de Gestión de Emergencias de Florida deben publicar instrucciones claras sobre los procedimientos para que los abogados puedan localizar y visitar a sus clientes dentro del centro de detención en los Everglades, al oeste de Miami.

La orden judicial se da en medio de un intenso debate sobre las prácticas migratorias en los centros de detención estadounidenses, especialmente en instalaciones como Alligator Alcatraz, donde defensores han denunciado restricciones severas en la comunicación entre detenidos y sus representantes legales.

Este fallo también ha motivado que varios senadores demócratas exijan investigaciones más profundas sobre alegaciones de maltrato y condiciones de reclusión inadecuadas en el centro, con informes que aseguran que algunas prácticas podrían violar estándares de detención y derechos humanos.

Las autoridades ahora enfrentan el desafío de implementar cambios operativos dentro de la instalación de Alligator Alcatraz para cumplir con la orden judicial, lo que podría marcar un precedente importante en el acceso a asesoría legal para migrantes detenidos por ICE en Estados Unidos.