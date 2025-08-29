Julia Roberts debuta en la alfombra roja con el director Luca Guadagnino

29 de agosto de 2025 – Venecia (Italia) – EFE.

Julia Roberts, a lo largo de su extensa carrera, nunca había participado en el Festival de Cine de Venecia, pero esa situación cambió este viernes. La reconocida actriz hizo su debut en la alfombra roja del evento, asistiendo al estreno de su nueva película, ‘After the hunt’, dirigida por Luca Guadagnino. Su presencia marcó un hito en su trayectoria y en la historia de la famosa Mostra.

La actriz de 56 años llegó al icónico Palacio del Cine en el Lido de Venecia luciendo un elegante vestido largo en tono azul marino, adornado con detalles de estampado en forma de rombos negros. Su elección de vestuario, sobria pero llamativa, captó la atención de los presentes y de los fotógrafos que cubrían el evento.

Su llegada provocó una gran ovación por parte del público que se había congregado en el lugar, aprovechando que la lluvia había dado una tregua. Roberts respondió al entusiasmo de los fans con un gesto cercano, deteniéndose a firmar algunos autógrafos, lo que generó aún más emoción entre los asistentes.

Además de Julia Roberts, otros miembros del elenco de ‘After the hunt’ también desfilaron por la alfombra roja. Entre ellos se encontraban la actriz Ayo Edebiri, quien deslumbró con un largo vestido completamente rojo, y Andrew Garfield, que optó por un amplio traje de color azul celeste. La presencia de todo el reparto añadió un toque de glamour al evento.

El desfile de la alfombra roja concluyó con la tradicional fotografía de todo el equipo de la película. Luca Guadagnino, el director del filme, encabezó la foto de familia, acompañado por sus actores principales. Este momento sirvió como la culminación de la presentación oficial de la película en el festival.

El estreno de ‘After the hunt’ fuera de concurso fue el motivo por el cual la icónica protagonista de ‘Pretty Woman’ y ‘Erin Brockovich’ visitó por primera vez la Mostra. No obstante, durante una rueda de prensa matutina, Roberts compartió que, aunque era su primera vez en el festival, ya conocía la ciudad. Recordó su trabajo en el rodaje de ‘Everyone says I love you’ de Woody Allen, filmada en 1996, y elogió la belleza de Venecia, describiéndola como un lugar extraordinario, mágico y casi onírico.