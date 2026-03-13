Julieta Venegas debutará como escritora con su primer libro autobiográfico

13 de marzo de 2026 – Ciudad de México – EFE.

La reconocida cantautora mexicana Julieta Venegas ha sorprendido a sus seguidores al anunciar su incursión oficial en el mundo literario con la publicación de su primer libro titulado Norteña Memorias del Comienzo. Esta obra autobiográfica tiene previsto su lanzamiento para el mes de mayo y estará disponible en las principales librerías de países como México, Argentina, Chile, Colombia y España. A través de sus plataformas digitales, la intérprete compartió que este proyecto representa un viaje introspectivo hacia sus raíces y su evolución artística.

El contenido de este libro personal se centra en explorar sus primeros años de vida y el entorno familiar que moldeó su identidad. Venegas busca responder a sus propias inquietudes sobre el origen de su vocación musical y su pasión por la composición de canciones. La artista confesó que este texto fue un proceso largo y pausado, describiéndolo como un relato que sentía la necesidad de escribir para comprender mejor su trayectoria desde una perspectiva íntima y honesta.

La estructura de la obra funciona como una bitácora detallada que rescata vivencias significativas desde su infancia en Tijuana y la Ciudad de México. El relato abarca momentos clave de su formación hasta llegar a un punto de inflexión en su carrera profesional con el lanzamiento de su álbum debut titulado Aquí en mil novecientos noventa y siete. Este recorrido literario permite a los lectores conocer las influencias y los desafíos que enfrentó antes de convertirse en una figura icónica del pop latino.

Un aspecto innovador de este lanzamiento es su conexión directa con su nueva producción discográfica que lleva el mismo nombre. Tanto el libro como el disco forman parte de un concepto creativo integral basado en el ejercicio de la memoria. Mientras que el álbum se enfoca en recrear su universo sonoro, el texto complementa la experiencia ofreciendo un contexto narrativo sobre las experiencias que la formaron, creando así un puente entre sus recuerdos y su música actual.

La distribución de esta pieza literaria estará a cargo de sellos editoriales independientes de gran prestigio, destacando la participación de la editorial Almadía en el mercado mexicano. Además de la versión impresa, el público podrá acceder a esta historia a través de formatos digitales y en versión de audiolibro. Esta estrategia busca alcanzar a una audiencia global interesada en la vida de una de las artistas más influyentes de la industria musical contemporánea.

Con cincuenta y cinco años de edad y una carrera respaldada por múltiples premios Latin Grammy, Julieta Venegas consolida su faceta como autora y referente cultural. Su labor como embajadora de buena voluntad de UNICEF y su estatus como embajadora de la música latina añaden un valor especial a este testimonio escrito. Este proyecto de memoria no solo celebra su pasado, sino que reafirma su vigencia como una creadora polifacética capaz de conectar con el público a través de diferentes formas de arte.