Jurado condena a hombre de Trafford por torturar a niña bajo su cuidado

11 de septiembre de 2025 – CONDADO DE BLOUNT, Alabama – Agencias.

Un jurado del condado de Blount declaró a Ronald Shane Crow, de 48 años, de Trafford, culpable de trece cargos, incluyendo abuso sexual, violación, sodomía en primer grado, distribución de una sustancia controlada a un menor, y otros delitos graves. La selección del jurado para el juicio comenzó el lunes, culminando en un veredicto de culpabilidad en todos los cargos presentados.

La fiscal de distrito del condado de Blount, Pamela Casey, presentó pruebas detalladas de que el 1 de mayo de 2021, una niña de nueve años fue dejada al cuidado de Crow durante el fin de semana. El 2 de mayo, cuando su padrastro la recogió, notó que la niña estaba agitada y sufría alucinaciones.

En el camino a casa, la niña comenzó a quitarse la ropa. Una vez en casa, su madre llamó al 911 y la llevaron al hospital. Los médicos determinaron que la menor sufría de intoxicación por metanfetamina y anfetamina, y tuvo que ser sedada debido a las continuas alucinaciones y angustia.

Cuando despertó, la niña relató que Crow le había hecho tomar pastillas, la había violado, sometido a actos sexuales y la había torturado con lo que describió como “un palo”. También contó que Crow le ató las manos y los pies, le puso cinta adhesiva en la boca, una bolsa de plástico negra en la cabeza y la amenazó con matarla si contaba lo sucedido.

La menor también testificó que en otra ocasión, Crow le puso una mano en el cuello y le apuntó con un arma, reiterándole la amenaza. Durante la investigación, las autoridades encontraron en la casa de Crow trozos de cinta adhesiva con el ADN de la niña, una bolsa de plástico negra, metanfetamina y munición. Además, una de las habitaciones tenía una barra suspendida sobre una cama, similar a lo que la niña había descrito.

El jurado deliberó menos de 15 minutos antes de emitir un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. La fiscal Casey elogió la labor del investigador Edward Hull y describió a Crow como “malvado”. El acusado permanecerá bajo la custodia del alguacil del condado de Blount hasta que se dicte su sentencia.