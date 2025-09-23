Jurado halla culpable de intento de asesinato a hombre que atacó a Trump

23 de septiembre de 2025 – Miami (EE.UU.) – EFE.

Un jurado en Florida ha declarado culpable a Ryan Routh por cinco cargos, incluyendo el intento de asesinato de un candidato presidencial. El veredicto se relaciona con el intento de Routh de matar a Donald Trump en un campo de golf en Florida en 2024, cuando Trump era aspirante a la presidencia.

El jurado deliberó durante pocas horas antes de encontrar a Routh culpable de todos los cargos. Además del intento de asesinato, los cargos incluyen la posesión de un arma de fuego para cometer un crimen violento, agresión a un agente federal, ser un criminal con un arma y tener un arma con el número de serie borrado.

Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, celebró el veredicto en un mensaje en X. Ella afirmó que la decisión “ilustra el compromiso del Departamento de Justicia de castigar a quienes se involucran en la violencia política”. Bondi también expresó su gratitud hacia el fiscal y su equipo por proteger a Trump y asegurar el veredicto.

El veredicto se produce menos de dos semanas después de que el juicio comenzara el 11 de septiembre. Durante el proceso, Routh atrajo una gran atención al defenderse a sí mismo y argumentar que no cometió ningún crimen, ya que no tenía la intención de matar a nadie. También realizó comentarios en la sala de audiencias que hacían referencia a figuras como Hitler.

Los fiscales acusaron a Routh de querer “quitarle la decisión a los votantes estadounidenses” al intentar asesinar a Trump en septiembre de 2024, solo dos meses antes de las elecciones presidenciales. También lo acusaron de intentar montar un “circo” durante el juicio para dañar la imagen del ahora presidente. La jueza Aileen M. Cannon, del Distrito Sur de Florida, tuvo que interrumpir las intervenciones de Routh en varias ocasiones por “hacer una burla de la dignidad de la corte”, según reportes de prensa.

Routh, un trabajador de la construcción de 59 años de Carolina del Norte, fue arrestado el 15 de septiembre de 2024 en un campo de golf de Trump en Florida. Un agente del Servicio Secreto lo descubrió escondido detrás de unos arbustos, armado con un rifle semiautomático. La sentencia definitiva para Routh se anunciará en diciembre. El juicio de Routh cobró mayor notoriedad al iniciar poco después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, el 10 de septiembre, un suceso que Trump atribuyó a la “izquierda radical” y que reavivó el debate nacional sobre la violencia política en Estados Unidos.