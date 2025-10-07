Justicia argentina procesa a gendarme que hirió gravemente a fotógrafo en protesta

7 de octubre de 2025 – Buenos Aires – EFE.

La Justicia argentina dictaminó este martes el procesamiento del cabo de la Gendarmería, Héctor Guerrero, al encontrarlo responsable de causar heridas graves al fotoperiodista Pablo Grillo durante una protesta en Buenos Aires el pasado 12 de marzo.

El fallo judicial determinó que Guerrero será procesado sin que se dicte prisión preventiva en su contra. Además, la magistrada dispuso un embargo económico sobre sus bienes por un valor de 203 millones de pesos argentinos, equivalentes a 139.000 dólares.

La jueza a cargo de la causa, María Servini, estableció como probado que el gendarme fue quien efectuó el disparo de una granada de gas lacrimógeno que impactó y lesionó seriamente a Grillo. El dictamen, al cual tuvo acceso la agencia EFE, indica que el disparo se realizó de manera horizontal y contraria a los reglamentos, y que Guerrero actuó “a sabiendas de que con su accionar podía poner en riesgo la integridad física de cualquiera de las personas que se hallaban frente a él, o incluso la vida”.

En su resolución, la jueza Servini desestimó el argumento presentado por Guerrero durante su declaración indagatoria, en el cual alegaba que tuvo dificultades para distinguir a los manifestantes durante el altercado.

La magistrada argumentó que “Puede apreciarse sin ninguna duda que Guerrero efectuó el disparo de forma antirreglamentaria en dirección hacia la cual se hallaban los manifestantes, con una visibilidad más que clara, sin haber ni humo ni agua ni ninguna otra sustancia u obstáculo que pudiera haber evitado que el nombrado detectara la presencia de una gran cantidad de personas en la dirección hacia la que disparó”. Adicionalmente, la investigación comprobó que Guerrero realizó otros cinco disparos antirreglamentarios contra los manifestantes durante la operación del 12 de marzo. La jueza también subrayó que el cabo contaba con la formación y capacitación necesarias para el manejo de este tipo de armas.

El incidente tuvo lugar en el marco de una manifestación donde se exigían mejores condiciones para los jubilados del país suramericano. Días después de la jornada, que resultó con un saldo de 46 manifestantes heridos y 124 detenidos, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, había defendido la actuación policial, asegurando que Guerrero había disparado al cielo con un ángulo de 45 grados. Durante el operativo, las fuerzas de seguridad utilizaron escuadrones equipados con gas pimienta, armas con balas de goma y lanzagranadas. Grillo, por su parte, ha tenido que someterse a numerosas cirugías desde entonces y sigue enfrentando importantes secuelas neurológicas, con una larga y compleja recuperación por delante.