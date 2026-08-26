Justicia de EE. UU. respalda restricciones al voto por correo

La jueza federal Indira Talwani levantó la suspensión que bloqueaba la aplicación de la orden ejecutiva para restringir el voto por correo en EE. UU.

El fallo abre el camino para que el Servicio Postal (USPS) condicione el envío de papeletas a listas federales de votantes previas a las elecciones.

Una alianza de 23 estados y el Distrito de Columbia impugnó la medida por considerarla una injerencia inconstitucional en la administración electoral.

El Servicio Postal de EE. UU. podrá aplicar restricciones al sufragio postal

Un nuevo dictamen judicial dio vía libre al Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) para implementar la orden ejecutiva promovida por el expresidente Donald Trump. La medida busca limitar la distribución de papeletas de voto por correo a pocos meses de los comicios legislativos del 3 de noviembre.

La jueza federal Indira Talwani determinó dejar sin efecto la medida cautelar que frenaba la normativa. Su decisión coincide con el criterio del Tribunal Supremo, al argumentar que las querellas presentadas por organizaciones civiles resultaron prematuras, puesto que se ingresaron antes de la publicación de las reglas definitivas del USPS el 21 de agosto.

Estados y fiscales responden con nuevas demandas contra las medidas electorales

A pesar del fallo judicial, la polémica se traslada a nuevos frentes legales. Una coalición integrada por 23 fiscales generales estatales y el gobernador de Pensilvania presentó un recurso contra el USPS, alegando que la normativa vulnera la potestad constitucional de los estados para dirigir sus propios procesos electorales.

La orden impone que el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio Postal elaboren padrones específicos de votantes elegibles para autorizar el envío de las papeletas. Aunque la Casa Blanca justifica estas acciones bajo la premisa de prevenir el fraude, diversos analistas coinciden en que las irregularidades en el voto postal en la nación son insignificantes.