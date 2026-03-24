Justicia ordena el regreso a Estados Unidos de una mexicana deportada con protección de DACA

24 de marzo de 2026 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

Un juez federal ha emitido una orden sin precedentes al exigir que el Gobierno de Estados Unidos facilite el retorno de una ciudadana mexicana que fue expulsada del país a pesar de contar con la protección del programa DACA. Esta resolución judicial marca un hito en la defensa de los derechos de los jóvenes conocidos como dreamers, quienes poseen permisos de residencia y trabajo temporales. La decisión subraya que las autoridades migratorias cometieron un error procesal grave al no respetar el estatus legal vigente de la afectada al momento de su detención y posterior traslado a México.

El caso se originó cuando la mujer fue interceptada por agentes fronterizos y enviada de vuelta a su país de origen sin considerar que su amparo bajo la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia todavía se encontraba activo. La defensa legal argumentó que la deportación fue ilegal y violó los protocolos establecidos para los beneficiarios de este programa migratorio. Tras analizar las pruebas presentadas, el tribunal determinó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas debe coordinar las acciones necesarias para que la joven pueda reingresar al territorio estadounidense de manera formal y segura.

La sentencia judicial destaca que la protección otorgada por DACA no es solo un permiso de trabajo, sino una garantía de que el beneficiario no será deportado mientras cumpla con los requisitos del programa. El magistrado encargado del caso señaló que la expulsión forzada interrumpió la vida de una persona que residía legalmente en el país y que no representaba una amenaza para la seguridad nacional. Por lo tanto, el Departamento de Seguridad Nacional tiene la obligación de restaurar la situación jurídica de la mexicana y permitirle retomar sus actividades laborales y familiares en Estados Unidos.

Este fallo representa una victoria significativa para las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, ya que sienta un precedente legal para otros casos de deportaciones erróneas. Los abogados expertos en migración consideran que esta orden judicial envía un mensaje claro a las agencias federales sobre la importancia de verificar exhaustivamente el estatus de cada individuo antes de proceder con una expulsión. La resolución también pone de manifiesto las fallas administrativas que pueden ocurrir en la frontera y la necesidad de contar con mecanismos de revisión más estrictos para proteger a los residentes legales.

La repatriación de la ciudadana mexicana deberá llevarse a cabo en los próximos días bajo la supervisión de las autoridades consulares y migratorias correspondientes. El gobierno federal no ha emitido comentarios adicionales sobre si apelará la decisión, pero la orden de regreso es de cumplimiento inmediato según lo estipulado por el juez. Este proceso de retorno incluye la validación de sus documentos de identidad y la reactivación de su permiso DACA para que pueda reincorporarse a la sociedad estadounidense sin enfrentar represalias legales adicionales por su salida forzada del país.

El impacto de esta noticia ha generado un intenso debate sobre la estabilidad de los programas migratorios y la seguridad jurídica de los miles de jóvenes que dependen de ellos. Activistas y líderes comunitarios esperan que este incidente motive una reforma más profunda que brinde soluciones permanentes a los protegidos por DACA y evite que situaciones similares vuelvan a ocurrir. Mientras tanto, el regreso de la joven mexicana se interpreta como un acto de reparación ante una injusticia administrativa que puso en riesgo su futuro y el de su familia en el extranjero.