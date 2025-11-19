Justin de la Torre, primer latino en liderar Patrulla Fronteriza de San Diego

19 de noviembre de 2025 – San Diego (EE.UU.) – EFE.

El agente Justin de la Torre ha hecho historia al asumir este lunes el cargo de jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para el sector de San Diego, que abarca la frontera entre California y México. De la Torre se convierte así en el primer oficial latino en liderar esta sección, donde previamente había trabajado como portavoz de la agencia.

El recién nombrado jefe expresó su satisfacción por regresar al área donde se inició su trayectoria profesional. “Es un honor volver al sector donde comenzó mi carrera” hace ya 25 años como patrullero fronterizo, manifestó De la Torre al asumir su nuevo puesto de liderazgo.

Antes de esta asignación, De la Torre ocupó el cargo de jefe de sector en Yuma, Arizona. Su experiencia profesional es variada e incluye roles en tres diferentes sectores a lo largo de la frontera con México, así como responsabilidades en las oficinas centrales de la agencia en Washington D.C.

En el sector de San Diego, De la Torre toma el relevo del agente Jeffrey Stalnaker, quien había estado desempeñándose en el puesto de jefe de sector de manera interina. El nuevo líder del sector es nativo de San Diego, lo que añade un elemento personal a su regreso al área.

Su vínculo con la agencia comenzó en enero del año 2000, cuando se unió a la Patrulla Fronteriza y fue destinado inicialmente a Imperial Beach. Esta zona es particularmente significativa por ser donde el muro fronterizo se adentra en el Océano Pacífico, marcando el límite con México.

La trayectoria de De la Torre es diversa y ha incluido participación en unidades especializadas como la Unidad de Vehículos Todo Terreno y el programa de Identificación y Disuasión de Contrabandistas Extranjeros. También ha trabajado en la Oficina de Asuntos Públicos del Sector, la Unidad Móvil Aérea de San Diego y la Unidad Táctica de Patrulla Fronteriza.

Finalmente, el primer jefe latino del sector San Diego declaró que ejercerá su mandato guiado por el principio fundamental de la Patrulla Fronteriza, “Honrar primero”, un lema que espera integrar en todas las facetas de su servicio a la comunidad.