Kanye West rompe el silencio en medio de la fuerte reacción del festival de música del Reino Unido

8 de abril de 2026 – Farándula – Agencias.

El rapero anteriormente conocido como Kanye West ha hablado por primera vez sobre la controversia que rodea sus próximas actuaciones en el festival de música Wireless.

La semana pasada se confirmó que el rapero ganador del Grammy había sido contratado para actuar las tres noches de Wireless en el Finsbury Park de Londres en julio.

En los días siguientes, este anuncio fue duramente criticado debido al historial de comentarios y acciones antisemitas de Ye en 2025, que incluyeron elogios a Adolf Hitler, declararse a sí mismo nazi, vender una camiseta en su tienda web adornada con una esvástica y lanzar un sencillo titulado “Heil Hitler”.

Ye, quien fue diagnosticado con trastorno bipolar en 2016, emitió una disculpa pública por su comportamiento en un anuncio de revista a página completa en enero de 2026 dirigido “a aquellos a quienes he lastimado” con sus arrebatos antisemitas, los cuales explicó que ocurrieron durante un episodio maníaco de varios meses en el que dijo que había “perdido el contacto con la realidad”.

Entre los críticos más feroces de la contratación de Wireless se encontraban numerosos grupos judíos importantes con sede en el Reino Unido, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, e incluso el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, quien dijo que era “profundamente preocupante que Kanye West haya sido contratado para actuar en Wireless a pesar de sus comentarios antisemitas anteriores y su celebración del nazismo”.

El martes por la mañana, Ye emitió una nueva declaración, diciendo: “He estado siguiendo la conversación sobre Wireless y quiero abordarla directamente. Mi único objetivo es venir a Londres y presentar un espectáculo de cambio, trayendo unidad, paz y amor a través de mi música.

“Agradecería la oportunidad de reunirme personalmente con miembros de la comunidad judía en el Reino Unido para escucharlos. Sé que las palabras no son suficientes; tendré que mostrar el cambio a través de mis acciones. Si están abiertos a ello, aquí estoy”.

Firmó el mensaje como “amor, Ye, anteriormente conocido como Kanye West”.

Los organizadores de Wireless también han defendido la decisión de mantener a Ye como cabeza de cartel para 2026, y el CEO Melvin Benn declaró: “El perdón y dar a la gente una segunda oportunidad se está convirtiendo en una virtud perdida en este mundo cada vez más divisivo, y pediría a la gente que reflexione sobre sus comentarios instantáneos de disgusto ante la probabilidad de que actúe (como fue el mío) y le ofrezcan algo de perdón y esperanza, tal como yo he decidido hacer”.

“Habiendo tenido a una persona en mi vida durante los últimos 15 años que sufre de enfermedades mentales, he sido testigo de muchos episodios de comportamiento despreciable que he tenido que perdonar y superar”, añadió Benn.

“Si no lo era antes, me he convertido en una persona de perdón y esperanza en todos los aspectos de mi vida, incluido el trabajo”.

Dos meses después de su disculpa pública, el músico de “Touch The Sky” lanzó su duodécimo álbum de estudio, “Bully”, a finales de marzo.

“Bully” alcanzó el número tres en el Reino Unido y el número dos al otro lado del Atlántico, y el sencillo principal “Father” también alcanzó el número 27 aquí.

Anteriormente, Ye descartó la sugerencia de que su disculpa fuera un “movimiento de relaciones públicas” destinado a ayudarlo a “lanzar música” y “operar [su] negocio” como lo había hecho antes de la reacción violenta que generó controversia en 2025.

Señalando que su música había seguido cosechando enormes cifras de reproducción a pesar de las reacciones negativas, Ye insistió a Vanity Fair: “Esto no se trata de revivir mi comercialidad. Esto es porque estos sentimientos de arrepentimiento pesaban mucho en mi corazón y en mi espíritu.

“Debo una enorme disculpa una vez más por todo lo que dije que hirió a las comunidades judía y negra en particular. Todo fue demasiado lejos. Miro hacia atrás a los restos de mi episodio y me doy cuenta de que este no es quien soy.

“Como figura pública, mucha gente sigue y escucha cada una de mis palabras. Es importante que se den cuenta y entiendan de qué lado de la historia quiero estar”.