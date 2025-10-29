Katy Perry y Justin Trudeau acaban de iniciar su relación en estas fotos de paparazzi

29 de octubre de 2025 – Farándula – Agencias.

Katy Perry y Justin Trudeau acaban de aparecer juntos en su primera aparición pública conjunta. La superestrella del pop, de 41 años, y el ex primer ministro de Canadá, de 53, llegaron a la ciudad como pareja el sábado para asistir a un espectáculo de cabaret en el Crazy Horse Paris para celebrar el cumpleaños de Perry, según fotos capturadas por TMZ.

En las imágenes, se ve a Perry, con un vestido rojo ajustado, y a Trudeau, con un traje completamente negro, saliendo del cine sonriendo y tomados de la mano. La dura revelación de su relación se produce después de que la pareja desatara especulaciones durante el verano. A principios de este mes, fotos de Perry y Trudeau besándose en un yate frente a la costa de Santa Bárbara, California, llegaron a Internet.

El dúo también fue visto cenando en Canadá pocos días antes de que Trudeau asistiera al concierto de Perry en Montreal en julio. Las instantáneas circularon después de que Perry se separara de su novio Orlando Bloom en julio, seis años después de que el actor le propusiera matrimonio.

Su ruptura se produjo tras semanas de rumores. La expareja comparte una hija, Daisy Dove, a quien recibieron juntos en 2020. Una fuente le dijo a Us Weekly en junio que “Katy está, por supuesto, molesta, pero aliviada de no tener que pasar por otro divorcio, ya que ese fue el peor momento de su vida”, refiriéndose al complicado matrimonio de 14 meses de la música con el acusado de violación Russell Brand.

A principios de este mes, Perry bromeó con sus fans sobre los rumores de citas durante su concierto en Londres el 13 de octubre. Mientras estaba en el escenario, la cantante vio un cartel de un fan que decía: “Katy Perry, ¿te casarás conmigo?”. “¿Escuchaste que está soltero? Eso es interesante”, bromeó Perry. “Sabes que realmente deberías haberme preguntado hace unas 48 horas”. “Es un poco tarde”, añadió tímidamente, dando a entender que ya habían hablado por ella.

Bloom rompió su silencio sobre su ruptura con Perry en el programa “Today” el mes pasado. “Estoy genial, hombre. Estoy muy agradecido”, dijo Bloom. “Tenemos la hija más hermosa. Sabes, cuando dejas todo en la cancha, como lo hice en esta película, me siento agradecido por todo”. “Y estamos geniales”, dijo Bloom sobre él y su ex prometida. “Vamos a estar geniales. No es más que amor”.