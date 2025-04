Keanu Reeves regresa a ‘John Wick 5’, aunque su personaje muere previamente

1 de abril de 2025 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

Keanu Reeves volverá a protagonizar la quinta entrega de ‘John Wick’, a pesar de que su personaje, el asesino a sueldo, muere en la cuarta película. Chad Stahelski regresará como director y productor de esta nueva cinta, que sigue el éxito de la cuarta, la cual recaudó más de 440 millones de dólares globalmente.

En ‘John Wick 4’, el personaje de Reeves se ve forzado a regresar a su vida de violencia para vengarse, pero termina muriendo en un enfrentamiento en las escaleras de la Basílica del Sacré Coeur. El anuncio sobre la quinta película se realizó durante la Cinemacon en Las Vegas, un evento clave para los propietarios de salas de cine.

Lionsgate también reveló que la franquicia se expandirá con una precuela animada sobre el personaje de Caine, dirigida por Donnie Yen, que comenzará su producción este verano. Además, el 6 de junio se estrenará ‘Ballerina’, un spin-off protagonizado por Ana de Armas, que sigue a una bailarina asesina buscando venganza contra quienes mataron a su familia.

La franquicia también se ha extendido a la televisión, con el lanzamiento de la serie ‘The Continental: From the World of John Wick’ en 2023. Esta serie explora la famosa cadena de hoteles que sirve como refugio para los criminales. También se está desarrollando otra serie, ‘John Wick: Under the High Table’, producida por Stahelski y Reeves.