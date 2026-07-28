Keiko Fujimori asume la presidencia de Perú para 2026-2031

Keiko Fujimori asumió la presidencia de Perú para el período 2026-2031 marcando el retorno del fujimorismo al poder.

Su plan de gobierno priorizará el despliegue de las Fuerzas Armadas contra la criminalidad y la prevención ante el fenómeno de El Niño.

Anunció un aumento del 15 % en el salario mínimo vital, elevándolo de 1.130 a 1.300 soles (382 dólares).

Medidas económicas y de seguridad para el período 2026-2031

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, asumió este martes la jefatura del Estado peruano en el Congreso de la República.

Durante su primer mensaje a la nación, la mandataria solicitó facultades legislativas al Parlamento para que las Fuerzas Armadas lideren la lucha contra el crimen organizado.

Asimismo, anunció un incremento del salario mínimo a 1.300 soles y la duplicación del bono social Pensión 65 para combatir la pobreza.

Retorno del fujimorismo y ambiente político en el Congreso

El ascenso de la primera mujer presidenta de Perú representa el regreso de su corriente política a la Casa de Pizarro tras casi 26 años.

La jornada estuvo marcada por protestas de parlamentarios de izquierda en el hemiciclo y manifestaciones de ciudadanos en los exteriores del recinto gubernamental.

Ante las críticas de la oposición, la jefa de Estado ratificó su compromiso de respetar estrictamente el mandato constitucional de cinco años en Latinoamérica.