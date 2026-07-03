Keiko Fujimori inicia transición presidencial en Perú

Qué pasó: La presidenta electa Keiko Fujimori oficializó el inicio de la transición de gobierno en Perú y designó al economista Marco Vinelli como coordinador del proceso.

La presidenta electa Keiko Fujimori oficializó el inicio de la transición de gobierno en Perú y designó al economista Marco Vinelli como coordinador del proceso. Por qué importa: La medida busca acelerar el diagnóstico de los ministerios y garantizar la continuidad de proyectos públicos clave tras una reñida campaña electoral.

La medida busca acelerar el diagnóstico de los ministerios y garantizar la continuidad de proyectos públicos clave tras una reñida campaña electoral. El dato clave: Fujimori ganó la segunda vuelta presidencial por una ventaja definitiva de solo 49.641 votos frente a su contendiente, Roberto Sánchez.

Transición en Perú: Vinelli liderará el equipo técnico

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, designó al economista Marco Vinelli para liderar la etapa de transición de gobierno. Vinelli, quien se desempeñó como jefe de plan de gobierno durante la campaña de Fuerza Popular, asumirá la tarea de evaluar el estado actual del aparato estatal de forma inmediata.

Esta transferencia institucional comenzó pocas horas después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara oficialmente los resultados. Junto a Vinelli, el segundo vicepresidente electo, Miguel Torres, se encargará de estructurar la oficina de la presidencia para definir las primeras acciones del nuevo ejecutivo en Latinoamérica.

El ajustado balance electoral y los retos del nuevo gobierno

La proclamación del JNE otorgó la victoria definitiva a la líder de Fuerza Popular con el 50,135 % de los votos válidos (9.223.396 sufragios). Su rival, el izquierdista Roberto Sánchez, obtuvo el 49,865 % tras desestimarse sus reclamos legales por presunto fraude en la votación exterior.

Frente a la polarización, la heredera política de Alberto Fujimori anunció que implementará una gestión abierta, digital y enfocada en la seguridad pública. La mandataria electa subrayó que su estrategia gubernamental priorizará rescatar las buenas prácticas de la administración saliente y corregir las deficiencias institucionales prioritarias.