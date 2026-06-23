Keiko Fujimori logra ventaja irreversible

Keiko Fujimori alcanza una ventaja matemática de 42,097 votos frente a Roberto Sánchez con el 99.79 % del escrutinio completado.

El candidato de izquierda denunció un supuesto fraude sin pruebas y solicitó formalmente anular el sufragio en el extranjero.

La resolución final queda en manos del Jurado Nacional de Elecciones, que planea proclamar los resultados oficiales a mediados de julio.

Keiko Fujimori lidera el escrutinio de la segunda vuelta presidencial

La postulante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consolidó una diferencia insuperable en la balota presidencial frente a Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú. Al computarse el 99.79 % de las actas de votación del pasado 7 de junio, la líder derechista registra el 50.11 % de los votos válidos frente al 49.88 % de su contrincante.

El margen definitivo de la elección se sostiene principalmente en el respaldo recibido por la diáspora peruana. El desenlace electoral marcará el rumbo político para el periodo de gobierno 2026-2031 en Latinoamérica, una región atenta a la prolongada crisis de gobernabilidad en el país andino.

Sánchez exige anular el voto exterior y amenaza con protestas

Roberto Sánchez presentó un recurso ante las autoridades correspondientes para invalidar los votos emitidos fuera de las fronteras nacionales. El aspirante izquierdista argumenta una presunta falta de custodia en el traslado físico de las actas hacia Lima, tras eliminarse la transmisión digital a solicitud de la Cancillería.

De proceder la impugnación de la izquierda, el resultado daría un vuelco total, otorgándole la jefatura de Estado a Sánchez por su amplia ventaja a nivel doméstico. No obstante, el fujimorismo ha defendido la legitimidad del proceso electoral y criticó el intento de silenciar la voluntad de los residentes en el exterior.