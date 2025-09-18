Kim Jong-un supervisa nuevos drones suicidas e impulsa la implementación de IA

18 de septiembre de 2025 – Seúl – EFE.
El líder norcoreano Kim Jong-un supervisó pruebas de drones estratégicos y tácticos, y pidió la implementación de la inteligencia artificial (IA) para modernizar el Ejército. Esto muestra el continuo desarrollo armamentístico de Corea del Norte en respuesta a los ejercicios militares conjuntos de Seúl y Washington.
Kim visitó el Complejo de Tecnología Aeronáutica No Tripulada, donde presenció el funcionamiento de drones de vigilancia y de ataque de la serie Kumsong, cuya existencia se ha revelado por primera vez en medios oficiales.
Durante la visita, Kim afirmó que en la guerra moderna, donde los sistemas no tripulados son clave, es una prioridad para el Ejército norcoreano desarrollar esta tecnología, aplicar la IA y mejorar su capacidad operativa.
Las fotografías publicadas por la agencia estatal KCNA muestran lo que parecen ser drones suicidas impactando objetivos durante un simulacro.
Corea del Norte ya había realizado pruebas similares con vehículos aéreos no tripulados en agosto y noviembre de 2024, y a finales de marzo de este año, afirmando que ya incorporaban tecnología de IA.
Este anuncio coincide con la finalización del ejercicio militar conjunto “Iron Mace” entre Corea del Sur y Estados Unidos, que se centró en la coordinación de armas convencionales surcoreanas con las capacidades nucleares estadounidenses.