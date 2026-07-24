Kim Scott alcanza nuevo éxito número uno en Billboard

Qué pasó: La flautista de jazz Kim Scott celebró el éxito de su sencillo “Hide and Seek”, el cual lidera las listas de música en Estados Unidos.

La flautista de jazz Kim Scott celebró el éxito de su sencillo “Hide and Seek”, el cual lidera las listas de música en Estados Unidos. Por qué importa: La artista consolida su proyección internacional al fusionar técnica clásica con ritmos de jazz, combinando sus giras con su labor educativa.

La artista consolida su proyección internacional al fusionar técnica clásica con ritmos de jazz, combinando sus giras con su labor educativa. El dato clave: El tema representa su cuarto número uno en la lista Billboard y su octavo liderazgo en la plataforma de reproducción radial Mediabase.

Kim Scott lidera las listas de jazz con su sencillo Hide and Seek

La destacada flautista Kim Scott celebró en el Bar Sebastian, ubicado en el distrito Parkside, el impacto de su tema “Hide and Seek”. Esta producción sirve como anticipo de su próximo álbum de estudio y ha logrado posicionarse en lo más alto de la industria musical.

El sencillo alcanzó la primera posición en las listas de Billboard y en Mediabase, sistema que monitorea la transmisión radial en Estados Unidos y Canadá. La artista atribuye este reconocimiento a la combinación de su formación clásica con influencias contemporáneas de jazz.

Trayectoria académica y gira nacional de la flautista de jazz

Scott cuenta con más de dos décadas de labor docente en la Escuela de Bellas Artes de Alabama (ASFA), institución de la cual también es exalumna. La concertista destaca el equilibrio entre su entorno familiar, su trabajo académico y su carrera musical, gestionada junto a su esposo y representante.

Antes de la festividad del Día del Trabajo, la flautista mantendrá una agenda de conciertos que incluye presentaciones en Mobile, Portland (Oregón) y Norfolk (Virginia). Los seguidores pueden consultar sus fechas y novedades en su plataforma oficial.