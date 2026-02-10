Klaebo busca ocho oros olímpicos mientras los Prevc logran su revancha

10 de febrero de 2026 – Deportes – EFE.

La actividad del martes en la cita olímpica invernal de Milán Cortina 2026 dejó resultados memorables, destacando la actuación del noruego Johannes Hoesloft Klaebo. El deportista se encuentra cada vez más cerca de alcanzar la marca histórica de preseas doradas en este tipo de competiciones. Al mismo tiempo, los hermanos eslovenos Domen y Nika Prevc lograron redimirse de sus actuaciones previas en las modalidades individuales al conseguir juntos el primer lugar en la disciplina de saltos de esquí.

Klaebo busca concretar una hazaña sin precedentes al participar en las seis categorías del esquí de fondo. Tras haber dominado el mundial el año pasado, el noruego ya suma dos victorias en estos juegos tras imponerse recientemente en la modalidad de esprint clásico. Con este triunfo, el atleta acumula siete metales dorados en su trayectoria personal, situándose a tan solo un paso de igualar el récord histórico de ocho oros en olimpiadas de invierno.

En esa misma especialidad, la delegación española logró un hito relevante al posicionar a dos competidores entre los mejores treinta por primera vez en su historia olímpica. Los esquiadores Jaume Pueyo y Bernat Sellés consiguieron superar la etapa de clasificación, aunque ambos terminaron su participación en la fase de cuartos de final. A pesar de no avanzar a las finales, su desempeño marca un progreso significativo para el deporte invernal de su país.

Por el lado femenino del esprint clásico, el dominio fue absoluto para las representantes de Suecia, quienes lograron ocupar los tres lugares del podio. Este resultado confirma la hegemonía del país nórdico en esta prueba específica, sumando ya tres ediciones consecutivas obteniendo el triunfo. La victoria principal fue para Linn Svahn, quien superó a sus experimentadas compañeras que ya habían destacado en la edición celebrada hace cuatro años.

En contraste, el equipo de esquí alpino de Estados Unidos atraviesa momentos complicados con sus figuras principales. Tras el incidente que marginó a Lindsey Vonn, la atención se centró en Mikaela Shiffrin, quien no logró cumplir con las expectativas en la prueba combinada. La experimentada campeona mundial tuvo un rendimiento inusual en el eslalon que la dejó fuera de los puestos de medalla, extendiendo una sequía de podios olímpicos que se remonta a varios años atrás.

La jornada también fue histórica para el patinaje de velocidad italiano gracias a la veteranía de Arianna Fontana. Al obtener el oro en los relevos mixtos, la patinadora se convirtió en la primera mujer que logra subir al podio en seis citas invernales seguidas. Por otro lado, la delegación anfitriona también rescató una medalla de bronce en el torneo de curling por parejas, manteniéndose así en los puestos elevados del medallero general con un total de once preseas acumuladas hasta el momento.