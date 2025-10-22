Kristen Bell desata críticas por una publicación de aniversario controversial sobre Dax Shepard

22 de octubre de 2025 – Farándula – Agencias.

Kristen Bell ha sido objeto de críticas en internet después de publicar un homenaje de aniversario a su esposo, Dax Shepard, que algunos han interpretado como una alusión frívola a la violencia doméstica. La actriz de “Nobody Wants This” compartió una fotografía en Instagram el sábado donde se le ve compartiendo un tierno abrazo con Shepard. La controversia surgió por la cita que incluyó Bell en la descripción de la foto, la cual fue vista por muchos como insensible, especialmente en el contexto actual.

En la descripción de su publicación, Bell escribió: “Feliz 12º aniversario de bodas al hombre que una vez me dijo: ‘Nunca te mataría. Muchos hombres han matado a sus esposas en algún momento. Aunque estoy fuertemente motivado a matarte, nunca lo haría’”. Esta frase fue la que provocó una fuerte reacción entre sus seguidores y otros usuarios de las redes sociales, quienes consideraron que el comentario era inapropiado e incluso alarmante.

La publicación generó una avalancha de comentarios para el lunes por la tarde, y muchos señalaron que la frase de Bell parecía particularmente inoportuna en octubre, que es el Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica. Personas expresaron su indignación, con un usuario comentando: “No tiene ninguna gracia. ¿Qué clase de hombre le dice eso a su esposa? Oh, espera, sé exactamente qué clase”. Otro instó a reflexionar sobre el impacto de tales palabras, pidiendo a quienes lo encontraban gracioso que hablaran con sobrevivientes de violencia doméstica.

Sin embargo, no todos los comentarios fueron negativos. Otros usuarios, incluyendo algunas amistades famosas de Bell, sugirieron que sus palabras no debían tomarse literalmente y que se trataba de una broma interna o de un comentario exagerado. La actriz Mary Steenburgen y el actor Timothy Simons, coprotagonista de Bell en “Nobody Wants This”, se encontraban entre quienes defendieron la publicación, indicando que les parecía dulce o muy gracioso, intentando desviar la atención de la interpretación más oscura.

Bell y Shepard están casados desde 2013 y son padres de dos hijas, Lincoln de 12 años y Delta de 10. La pareja de celebridades no es ajena a causar revuelo en las redes sociales, ya que a menudo comparten revelaciones sinceras y, a veces, provocativas sobre su relación. Esta tendencia a la franqueza y a compartir momentos inusuales de su vida en pareja ha marcado su presencia pública en diversas ocasiones, aunque esta vez la broma cruzó una línea sensible para muchos.

Un ejemplo de su estilo franco en redes sociales ocurrió en julio, cuando Shepard celebró la nominación al Emmy de su esposa por su papel en “Nobody Wants This” con una foto de ella haciendo yoga desnuda, excepto por unas medias altas. Shepard comentó entonces que la imagen podría o no haber sido parte de su entrenamiento, pero que “se sentía bien”, demostrando una vez más su disposición a compartir aspectos íntimos y poco convencionales de su vida juntos, aunque esta última publicación de aniversario haya tenido una repercusión más seria.