Kylian Mbappé analiza la dura eliminación en el Mundial

Qué pasó: La selección de Francia quedó eliminada del Mundial tras perder 0-2 contra España en semifinales.

La selección de Francia quedó eliminada del Mundial tras perder 0-2 contra España en semifinales. Por qué importa: El capitán Kylian Mbappé criticó duramente el planteamiento táctico y el bajo nivel técnico de su equipo.

El capitán Kylian Mbappé criticó duramente el planteamiento táctico y el bajo nivel técnico de su equipo. El dato clave: Francia se queda sin la oportunidad de disputar su tercera final consecutiva en una Copa del Mundo.

Análisis de Kylian Mbappé tras la derrota de Francia

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, se mostró sumamente autocrítico luego de caer eliminados frente a España en la semifinal del torneo mundialista. El delantero admitió que el combinado galo no estuvo a la altura del compromiso en ningún aspecto técnico.

En declaraciones ofrecidas a la cadena francesa M6, Mbappé reconoció que la estrategia de presionar alto falló por completo. El planteamiento defensivo dejó amplios espacios aprovechados con soltura por los mediocampistas españoles Fabián y Rodri.

Consecuencias y decepción en el vestuario de Les Bleus

El tropiezo rompe el histórico sueño de Francia de encadenar su tercera final consecutiva en la gran cita del deporte rey. Mbappé describió la situación como una decepción indescriptible para todo el grupo tras no alcanzar el objetivo.

Pese al doloroso golpe sufrido, el atacante enfatizó la importancia de asimilar el resultado y mirar hacia el futuro, asegurando que el fútbol avanza rápidamente y no espera por nadie.