L. Keith Granger ingresa al Salón de la Fama de Alabama

La Asociación de Hospitales de Alabama (AlaHA) se enorgullece en reconocer a L. Keith Granger, veterano líder de AlaHA y defensor de la calidad hospitalaria y la seguridad del paciente, como uno de los incorporados de 2026 al Salón de la Fama de la Salud de Alabama.

Granger se desempeña actualmente como Asesor Ejecutivo para CHS. A lo largo de una distinguida carrera en la administración de hospitales, ha demostrado consistentemente un compromiso con el fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y la mejora de los resultados de los pacientes en todo el estado.

Antes de su cargo actual, Granger fue Presidente Regional de nueve instalaciones de CHS en Alabama, Georgia y Florida. Se desempeñó durante ocho años como Presidente y CEO de Grandview Medical Center y, anteriormente, durante diecisiete años como CEO de Flowers Hospital en Dothan, donde continúa fungiendo como síndico. Es ampliamente respetado por su estilo de liderazgo colaborativo y su capacidad para reunir a los líderes hospitalarios en torno a objetivos compartidos.

“La influencia de Keith Granger en la atención hospitalaria en Alabama es incalculable”, afirmó la Presidenta y CEO de AlaHA, Danne Howard. “Su liderazgo, visión y dedicación inquebrantable a la calidad y la seguridad del paciente han ayudado a dar forma al trabajo de la Asociación de Hospitales de Alabama y a mejorar la atención de innumerables habitantes de Alabama”.

En reconocimiento al impacto duradero de Granger en los hospitales de Alabama y la nación, Wayne T. Smith, Presidente de la Junta Directiva de Community Health Systems, Inc., expresó sus felicitaciones.

“Keith ha sido una fuerza en la industria de la salud en Alabama y a nivel nacional, y este es un reconocimiento muy merecido. CHS y nuestros hospitales afiliados han sido los afortunados beneficiarios de su profundo impacto como líder de personas, defensor de la calidad y promotor de todo lo que es correcto en la atención médica. Extiendo mis sinceras y personales felicitaciones a Keith por su ingreso al Salón de la Fama de la Salud de Alabama”.

El servicio de Granger a la Asociación de Hospitales de Alabama abarca décadas. Anteriormente fue Presidente de la Junta de Síndicos de AlaHA y actualmente cumple otro mandato como Miembro General de la Junta de AlaHA. En 2003, recibió la Medalla de Oro a la Excelencia de AlaHA, el honor más alto de la Asociación por logros en la administración hospitalaria.

Más notablemente, Granger ha sido fundamental en el avance de las iniciativas de calidad y seguridad del paciente de AlaHA. Ha presidido el Grupo de Trabajo de Calidad de la Asociación durante más de 15 años, dirigiendo reuniones mensuales centradas en las mejores prácticas, la mejora del rendimiento y la seguridad del paciente que continúan teniendo un impacto duradero en la atención hospitalaria en todo el estado.

Además de su liderazgo en AlaHA, Granger ha formado parte de numerosas juntas locales, estatales y nacionales, y pasó varios años como miembro de la junta de Blue Cross and Blue Shield of Alabama. Es graduado de la Universidad de Alabama en Birmingham.

Fundado en 1997, el Salón de la Fama de la Salud de Alabama reconoce a personas que han realizado contribuciones sobresalientes y han prestado un servicio de salud ejemplar en el estado. Granger será incorporado formalmente durante una ceremonia el 8 de agosto en Montgomery.