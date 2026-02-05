La AHSAA elimina de la competencia a la mejor escuela de la categoría 1A debido a un ‘error de calendario’

La AHSAA elimina de la competencia a la mejor escuela de la...

5 de febrero de 2026 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

La AHSAA anunció este jueves que la temporada del equipo de baloncesto masculino de la categoría 1A, mejor clasificado en el ranking, ha llegado a su fin.

La asociación atlética del estado informó que la Oakwood Adventist Academy reportó voluntariamente un error de programación que llevó al equipo a jugar 31 partidos. Según las reglas de la AHSAA, los equipos solo tienen permitido jugar 30 encuentros en la temporada regular.

La AHSAA declaró que, como parte del castigo, la escuela debe quedar fuera el mismo número de partidos que excedieron, lo cual corresponde a la semifinal del torneo de baloncesto del Área 16, Clase 1A. Esta derrota por forfeit (incumplimiento) pone fin a la temporada del equipo.

Los Mustangs terminan el año con un récord de 14-17. Estaban clasificados como el equipo número 1 en la encuesta más reciente de la ASWA.

La escuela también ha sido multada y puesta en periodo de prueba durante un año.

Esta medida también afecta al torneo del Área 16, Clase 1A. Skyline será ahora el anfitrión del torneo como el segundo sembrado.

Sin embargo, la AHSAA no reasignará las posiciones del torneo, lo que significa que Skyline jugará contra el sembrado número 3, Ider, mientras que el número 4, Woodville, se enfrentará al número 5, Valley Head.

El ganador de cada partido avanzará a la final del torneo de área y a la ronda subregional, a pesar de que Skyline e Ider barrieron tanto a Woodville como a Valley Head en los juegos de temporada regular.